След разкритията по два случая на блудство с непълнолетни момичета в София се очаква съдът да реши дали да наложи мярка за неотклонение „задържане под стража” на последните двама задържани.

На двамата 19-годишни младежи бяха повдигнати обвинения: на единия – за изготвяне на порнографско съдържание, а на другия – за сексуална принуда спрямо непълнолетно момиче.

На три непълнолетни момчета вече беше наложена най-тежката мярка „задържане под стража”. До момента се знае за две жертви – момичета на 15 и на 16 години.