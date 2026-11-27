Снимка: Стопкадър
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След разкритията по два случая на блудство с непълнолетни момичета в София се очаква съдът да реши дали да наложи мярка за неотклонение „задържане под стража” на последните двама задържани.
На двамата 19-годишни младежи бяха повдигнати обвинения: на единия – за изготвяне на порнографско съдържание, а на другия – за сексуална принуда спрямо непълнолетно момиче.
На три непълнолетни момчета вече беше наложена най-тежката мярка „задържане под стража”. До момента се знае за две жертви – момичета на 15 и на 16 години.
Редактор: Никола Тунев