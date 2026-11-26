Апелативният съд остави в ареста 32-годишния Николай Чалъков, сочен за ръководител на крайнодясната расистка организация "Ку-клукс-клан" – Дивизия Пловдив. Делото по неговата жалба за наложената му постоянна мярка "задържане под стража" беше гледано при закрити врата по настояване на обвинението.

Според прокурора от Апелативната прокуратура Иван Перпело става дума за запазване на нравствеността и за въздействие спрямо непълнолетни. Част от доказателствата са свързани с ксенофобски прояви и касаят фашистка идеология.

Прокуратурата посочи още като доказателства разпит на един от членовете на групата, който разяснява за дейността на организацията. Според разследващите те се готвели да извършат палежи в квартал "Столипиново", както и акции по нападение на граждани от други етноси и националности. Разследващите свързват групата и с убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив.

Защитникът на Чалъков адвокат Ясенка Шигърминова заяви, че въздействие върху непълнолетни не е имало.

По-рано Чалъков залъков поиска да бъде пуснат под домашен арест.

По темата

Припомняме, че служители на полицията и ДАНС проведоха специализирана операция в Пловдив и Раковски. Извършени са множество претърсвания, а обвинения получиха общо 11 души, четирима от които непълнолетни. В ареста остана единствено соченият за ръководител на групата. Той е обвинен в ръководене на организация, която проповядва дискриминация, насилие и омраза на основата на раса, цвят на кожата, етническа принадлежност и сексуална ориентация.