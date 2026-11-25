Съдът в Бургас наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража” на 66-годишния Асен Василев от София. Това е шофьорът, обвинен в причиняването на катастрофа със скорост от 251 км/ч при максимално разрешена скорост от 140 км/ч. При инцидента на автомагистрала „Тракия“ живота си загуби 62-годишна жена.

В хода на разследването е установено, че автомобилите на обвиняемия и загиналата са се движили в една и съща посока, като колата на мъжа е застигнала и ударила отзад автомобила на жената.

66-годишният софиянец Асен Василев вече е с повдигнато обвинение за умишлено причиняване на смърт при пътно-транспортно произшествие. Според държавното обвинение секунди преди фаталния сблъсък той е управлявал автомобила си със 251 км/ч. Това показвали системите за запис в неговия автомобил. Спирачен път почти нямало.

Пак по данни на прокуратурата, само през миналата година обвиняемият има шест нарушения на Закона за движението по пътищата. Затова беше поискана най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.