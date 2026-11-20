Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ наложи санкции срещу две международни организации, свързани с незаконния трафик на наркотици - австралийската рокерска групировка „Команчеро“ и италианската престъпна организация „Ндрангета“. Това се посочва в официално изявление на ведомството.

Оттам казват още, че двете групировки участват в организирането на канали за доставка на наркотици към Америка и Европа, както и в пране на пари на наркокартели.

Ведомството подчерта, че САЩ ще засилят сътрудничеството с правоохранителните органи на Италия, Австралия и Нова Зеландия в борбата срещу тези организирани престъпни групировки.

„Ндрангета“ се смята за най-могъщата италианска престъпна организация и контролира каналите за доставка на кокаин от Южна Америка към Европа. Групировката възниква в областта Калабрия, която е сред най-бедните региони на Италия.