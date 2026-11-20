Кремъл официално третира загубите на руската армия във войната срещу Украйна като строго секретна информация. Мащабно изтичане на данни от руски държавни институции обаче разкрива действителните размери на жертвите. Секретни документи на Федералната служба за държавна статистика на Русия ("Росстат") показват, че до края на септември 2026 г. във войната са загинали най-малко 441 000 души. Информацията е получена при мащабна кибератака срещу сървърите на "Росстат", извършена от беларуски и украински хакерски групи, сред които „Беларуски киберпартизани“ и „Сайлънт Кроу“.

Хакерите са придобили приблизително 11,6 милиона записа за смъртни случаи в Русия от началото на 2021 г. Данните са предоставени на международен журналистически консорциум, в който участват германските издания „Ди Цайт“ и „Шпигел“, както и „Блумбърг“ и „Файненшъл Таймс“.

Според оценката на анализаторите установените 441 000 загинали представляват само долната граница на действителните загуби. Смъртните случаи на фронта често се вписват със закъснение в централния регистър на руските власти, съобщава „Ди Цайт“. Освен това в придобитите масиви липсват данни за смъртните случаи през последните месеци.

Поради това действителният брой на загиналите от руска страна във войната вероятно вече значително надхвърля 500 000 души.

Укриването на загубите съответства и на заключенията от предишни журналистически разследвания. Изтекли писма на майки до Кремъл показаха, че военните власти административно класифицират голяма част от изчезналите военнослужещи като дезертьори, тоест като лица, напуснали самоволно военните си части, за да поддържат официалната статистика за загубите на по-ниски равнища.

Настоящите данни очертават ясна тенденция – докато териториалните придобивки на руските въоръжени сили в Украйна намаляват от месеци, броят на регистрираните загинали продължава да расте.

Особено тежък период по отношение на загубите започва през есента на 2024 г. Оттогава руските войски са започнали масово да прилагат тактики за проникване, при които малки групи напредват пеша или с мотоциклети без прикритие от тежка бронирана техника. Особено голям брой жертви са регистрирани в участъци от фронта, като този край Покровск. Същевременно украинските военнослужещи очевидно са успели временно да изтласкат руските сили в други райони, включително край Лиман.

По данни на украинското Министерство на отбраната само през октомври 2026 г. чрез видеозаписи са потвърдени повече от 41 000 попадения по руски военнослужещи, сред които близо 24 000 убити войници.