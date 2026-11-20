Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC) удължи до 19 декември срока на лиценза, който разрешава преговори и сключване на условни договори за продажба на международните активи на руската петролна компания „Лукойл“, включително тези в България, сочи документ на официалната ѝ страница. Предишният лиценз трябваше да изтече на 21 ноември.

Разрешението обхваща преговори с „Лукойл“ или нейни свързани дружества за продажбата, разпореждането или прехвърлянето на „Лукайл Интернешънъл“ – австрийското дружество, чрез което руската компания притежава основната част от международните си активи. В обхвата попадат и дъщерните дружества, в които „Лукайл Интернешънъл“ има пряко или непряко, самостоятелно или съвместно участие от най-малко 50 процента.

Сред тези активи са и дружества от групата на „Лукойл“ в България, включително рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“, „Лукойл България“, както и компаниите за доставка на авиационни и корабни горива – „Лукойл Авиейшън България“ и „Лукойл Бункер България“.

Лицензът позволява сключването на условни договори, включително предварителни договори, принципни споразумения, обвързващи меморандуми за разбирателство и други подобни договорености. Изпълнението на всеки подобен договор обаче трябва изрично да бъде съобразено с получаването на отделно разрешение от OFAC.

Лицензът също така разрешава до 20 февруари 2027 г. извършването на трансакции, обичайно съпътстващи и необходими за поддържането или прекратяването на дейността, договорите и другите споразумения на дружествата от групата „Лукайл Интернешънъл“. Разрешено е и използването на блокираните им сметки за извършването на тези трансакции.

Вашингтон наложи санкции на руските компании „Лукойл“ и „Роснефт“ през октомври 2025 г. с цел да засили натиска върху Москва за прекратяване на войната в Украйна. Впоследствие „Лукойл“, вторият по големина производител на петрол в Русия, обяви намерението си да продаде международните си активи.

Оттогава американските власти неколкократно удължават разрешенията за определени операции на компанията, докато продължават усилията за намиране на купувачи.