България няма достатъчно възможности да реагира и да сваля дронове в Черно море, а действията на институциите често изостават от събитията. Това коментираха журналистите Валери Тодоров и Веселин Стойнев в ефира на „Здравей, България“ по повод атаките и способността на страната ни да противодейства на подобни заплахи.

„Истината е, че ние нямаме кой знае какви възможности да реагираме, в смисъл да ги сваляме. Засега можем да ги наблюдаваме“, заяви Валери Тодоров.

По думите му засичането на подобни обекти е сложно, тъй като е необходимо да бъдат установени посоката и скоростта им, а за тяхното неутрализиране са нужни допълнителни средства. Различните размери, скорости и предназначение на дроновете допълнително затрудняват задачата.

Веселин Стойнев постави акцент върху забавената реакция на институциите и липсата на достатъчен капацитет за противодействие.

„Със закъснение разбираме, че сега вече искаме да противодействаме, но нямаме възможност. В началото, мисля, че нито искахме, нито имахме възможност“, коментира журналистът.

Той даде за пример Румъния, която според него е успяла да свали няколко въздушни дрона, въпреки сходния си капацитет. Стойнев обаче подчерта, че морските дронове са значително по-трудни за откриване.

„Целият въпрос е в това забавено, изоставащо вземане на мерки и дори някакво паническо прехвърляне на отговорност“, заяви той.

Валери Тодоров допусна и провокативен елемент в атаките, като обърна внимание, че големи военни удари често се случват преди важни международни срещи.

„Аз продължавам да твърдя, че има и провокативен елемент, защото забелязваме, че тези удари се позиционират обикновено преди важни международни срещи. Очевидно се търси реакция. Сега кой какво търси и дали само руснаците са замесени, не се знае“, посочи Тодоров.

Двамата коментираха и разликата между възможностите за реакция в териториалните води и в открито море. Според Тодоров в териториалните води страната ни има повече възможности за наблюдение и противодействие заради включването на наземни средства. В открито море обаче задачата е много по-трудна заради огромната площ и липсата на необходимите ресурси.

Целия разговор гледайте във видеото.

ВСИЧКО ЗА АТАКУВАНИТЕ ОТ ДРОНОВЕ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ ЧЕТЕТЕ ТУК