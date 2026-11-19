Седем златни, пет сребърни и четири бронзови медала спечелиха българските състезатели във финалите на отделните уреди на Балканското първенство по спортна гимнастика в Задар, Хърватия. Най-успешен сред родните представители беше Никълъс Наков, който завоюва три шампионски титли в третата възрастова група.

В първата възрастова група (2013 г. и по-малки) Александър Михнев стана балкански шампион на земя с 11.100 точки. Павел Попов спечели сребро на кон с гривни и титлата на халки, където Михнев се нареди втори. Попов добави още едно сребърно отличие на успоредка. Във втората възрастова група (2012 г.) Борис Караджинов триумфира на земя с 12.866 точки. Той спечели и два бронзови медала - на прескок и успоредка.

В третата възрастова група (2011 г.) Никълъс Наков от Левски-Спартак завоюва три златни медала - на кон с гривни, успоредка и висилка. Той добави сребро на халки. Борислав Жеков от Интерком Груп - Черноморски юнак стана шампион на земя и вицешампион на прескок. Веселин Христов допълни отличията за България с бронзов медал на земя.