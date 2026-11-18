Правителството награди Карлос Насар с парична премия от 110 000 евро. Това беше обявено преди началото на редовното заседание на кабинета в сряда, в присъствието на българския шампион.

"За нас е огромно удоволствие днес да посрещнем не просто един голям шампион, а човек, който превърна волята, таланта и несломимия човешки дух в символ на национална гордост". С тези думи премиерът Румен Радев приветства Карлос Насар.

„Карлос, твоят последен невероятен триумф в Китай е доказателство, че човешките възможности нямат предел и с вяра, дисциплина и всеотдайност може да бъде покорен и най-високият връх. Може би твоята най-голяма победа е това, че вдъхновяваш хиляди младежи да мечтаят смело, да не се отказват пред трудностите и да вярват в себе си. Ти им даваш ценен урок, че победителите не се раждат директно на подиума, а се изграждат всеки ден – с много труд, всеотдайност, характер и достойнство”, каза още Радев.

Той посочи, че във време, в което младите хора имат нужда от пример, Насар е пример, който не само говори за успеха, а го доказва с всяко едно свое действие.

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов също се обърна към българския шампион. Той обяви, че премията се отпуска от ресорното ведомство.

"Карлос, днес държавата ти благодари не само за твоите високи постижения, но и за примера, който даваш на хиляди деца и младежи", допълни Керязов.

Снимка: Министерски съвет

"Искам първо да благодаря на г-н премиера, че ме покани тук пред вас. Благодаря и на г-н министъра на спорта Енчо Керязов за наградата, която получавам. Искам да благодаря на всички вас, че забелязвате успехите ми, че се радвате заедно с мен и че с вашата подкрепа мога да продължавам да се боря за българското вдигане на тежести", заяви от своя страна Карлос Насар. Той завърши речта си с думите „Да живее България!“

Премиерът обяви още, че МС ще отпусне 2 млн. евро за ремонт на комплекса „Спорт палас” във Варна, в който тренират националните отбори по вдигане на тежести и художествена гимнастика, както и други спортисти.

След срещата с Румен Радев и министрите Карлос Насар коментира паричната премия. „За мен тя е достатъчна. Това е една голяма крачка напред за спорта. Ние, спортистите, може само да благодарим за жеста, който направи към нас Министерският съвет”, каза щангистът.

Той обърна внимание и на Федерацията по вдигане на тежести. „Трябва спортисти, треньори, Федерацията и Министерството на спорта да работим в синхрон, за да използваме пълния си капацитет”, посочи Насар.

Той съобщи, че му предстои състезание в германската Бундеслига в края на седмица, а с нетърпение очаква и Световната купа в Катар през декември.

„Офертите от чужбина към мен продължават, има нови заинтересовани страни. Засега няма да разкрия кои са те, въпреки че вече съм им отказал”, подчерта шампионът.