Пет редки скулптури на румънския модернист Константин Бранкузи излизат на търг в Ню Йорк. Очаква се да донесат общо над 20 милиона долара, а част от тях не са показвани пред публика от 30 години.

Сред най-ценните са „Спящата муза”, оценена до 5 милиона долара, и портрет на британската поетеса Нанси Кюнард – до 5,5 милиона долара.

Бранкузи е сред пионерите на модерната скулптура, като търси красотата в простите и изчистени форми. Търгът е днес и съвпада със 150-годишнината от рождението му, отбелязана и с голяма изложба в Ню Йорк.