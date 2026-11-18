Снимка: Стопкадър
-
Оръжейната индустрия съживява икономиката на германския град Висмар
-
Полицията в Хасково предупреждава за пътища без маркировка
-
"Числата на седмицата": Насилието над деца в България - тревожната реалност в цифри
-
„Два месеца нищо не се прави“: Протест заради свлачището в „Аспарухово“
-
Технологичният гигант Nvidia няма да върне Дженсън Хуанг на поста му
-
Лекарският съюз представя позицията си по проектобюджета на Здравната каса за 2027 г.
Пет редки скулптури на румънския модернист Константин Бранкузи излизат на търг в Ню Йорк. Очаква се да донесат общо над 20 милиона долара, а част от тях не са показвани пред публика от 30 години.
Сред най-ценните са „Спящата муза”, оценена до 5 милиона долара, и портрет на британската поетеса Нанси Кюнард – до 5,5 милиона долара.
Бранкузи е сред пионерите на модерната скулптура, като търси красотата в простите и изчистени форми. Търгът е днес и съвпада със 150-годишнината от рождението му, отбелязана и с голяма изложба в Ню Йорк.
Редактор: Мария Барабашка