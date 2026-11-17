Повече от 10 души са задържани при мащабна полицейска операция срещу организирана престъпна група, заподозряна в пране на пари. Разследващите са установили мрежа от фиктивни фирми, през чиито банкови сметки преминали над 10 милиона евро, съобщиха от полицията.

Акцията е проведена едновременно на множество адреси в седем области - Пловдив, София, Варна, Благоевград, Враца, Монтана и Велико Търново. В нея участвали служители на отдел „Противодействие на икономическата престъпност“ в Пловдив, Главна дирекция „Национална полиция“ и Дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП. Действията са осъществени под надзора на Окръжната прокуратура в Пловдив.

Снимка: МВР

Според разследващите предполагаемата престъпна схема действала чрез множество дружества, регистрирани на името на хора с ограничени финансови възможности както в България, така и в чужбина. Фирмите не са извършвали реална стопанска дейност, а са били използвани за прикриване на произхода на средства, придобити чрез инвестиционни измами и други престъпления.

Установено е, че през сметките на тези дружества са преминали банкови преводи за общо над 10 милиона евро. В рамките на претърсванията са иззети множество веществени доказателства, включително значителна сума пари. Към момента не се съобщават подробности за самоличността на задържаните и конкретната им роля в предполагаемата схема. Разследването продължава, а органите на реда работят по установяването на всички участници в престъпната дейност и проследяването на финансовите потоци.