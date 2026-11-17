Настъпва пикът на метеорния поток Леониди. Той ще бъде на 17-и срещу 18-и ноември. Метеоритният поток е активен от 6 до 30 този месец.

Най-подходящото време за наблюдение на Леонидите е между полунощ и изгрев слънце, за Европа най-подходящи са ранните часове на 18-и.

Луната няма да пречи на наблюденията тази година, тъй като по време на пика на метеорния поток ще бъде във фаза около първа четвърт и ще залезе преди най-подходящите ранни сутрешни часове. Така небето ще остане по-тъмно и условията за наблюдение на метеорите ще бъдат по-добри.

Meteors from last night/this morning. Cropped to show detail. A lot of possible Leonids. The Leonid meteor shower is active and peaks the night of 11/17-11/18. https://t.co/s7YsvKdvEC — EricTheCat 🇺🇸 (@EricTheSpaceCat) November 15, 2026

Леонидите се образуват, когато Земята преминава през отломките, оставени от кометата 55P/Темпъл-Тътъл по време на силно елиптичната ѝ орбита около Слънцето, която продължава 33 години. Според НАСА Леонидите са сред най-бързите метеори – те преминават през небето със скорост от 71 километра в секунда. Освен това могат да предизвикат впечатляващи болиди и да оставят дълги, ярки следи.

При идеални условия Леонидите обикновено достигат до приблизително 15 метеора на час.

За да наблюдавате явлението при добри условия, изберете възможно най-тъмното място, отпуснете се удобно и се насладете на гледката. Не са необходими телескопи или бинокли. Предвидете около 30 минути, за да свикнат очите ви с тъмнината.