Служители на ОДМВР - Варна и Второ районно управление са заловили непълнолетен водач да дрифтира на централен булевард в града. Нарушението е засечено в понеделник при засилен пътен контрол, когато полицаите са спрели за проверка лек автомобил заради опасно маневриране тип „дрифт” и грубо нарушение на Закона за движение по пътищата.

При проверката е установено, че зад волана е 14-годишен младеж. В колата са пътували още две непълнолетни лица и едно малолетно дете.

По случая са предприети незабавни действия, като в присъствието на родител на нарушителя са съставени три акта за административни нарушения.