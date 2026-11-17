Министерството на туризма ще разполага с 10 млн. евро повече за свързаност и реклама в новия бюджет за 2027 г., като общата рамка достига 25 млн. евро. В проектобюджета за първи път са заложени значително повече средства за реклама. Сред основните направления са развитието на дигиталните канали и по-ефективното международно представяне на България. Темата беше във фокуса на конференция, организирана от Националния борд по туризъм с подкрепата на ведомството.

По време на форума „Туризъм и транспортна свързаност. Визия, комуникация и реклама – фактори за устойчив растеж” беше прочетено приветствие от министъра на туризма д-р Илин Димитров. „Реформите дават посока. Бюджетът дава мащаб. Свързаността и целевата реклама трябва да работят заедно, за да водят до реални туристи”, посочи министърът в обръщението си, представено от заместник-министър Георги Тодоров. Целта на допълнителния ресурс е по-ефективна подкрепа за сектора, удължаване на туристическия сезон и постигане на измерими резултати.

Имаме един голям успех в предварителното предложение за бюджета, което ще бъде разгледано – за първи път са предвидени повече средства за реклама, но не общо, а целево – за свързаността, на базата на която да правим реклама. За първи път в министерството има толкова голям бюджет, който да дава тези възможности заместник-министър проф. Мариела Модева

Тя обясни, че новата концепция предвижда по-прецизно насочване към целеви пазари. Националната реклама ще бъде съобразена с транспортните възможности и реалното предлагане, а местните приоритети ще отчитат спецификите на отделните дестинации и сезонността.

„Именно бизнесът познава най-добре своите гости, туристическото предлагане и периодите с недостатъчно търсене. Затова неговото участие трябва да бъде задължителна част от решенията за местната реклама”, подчерта проф. Модева. Тя добави, че международните участия на министерството ще съчетават туристическата дипломация с търговския диалог за привличане на повече посетители.

Заместник-министър Георги Тодоров постави акцент върху нуждата от общ подход към транспортната свързаност, който обединява летищата, наземния транспорт, авиокомпаниите и туроператорите. „Свързаността не е самоцел. Тя трябва да върви ръка за ръка с рекламата и работата с туроператорите, така че всички заедно да постигнем основната цел – повече туристи в България”, заяви той.

Началникът на кабинета на министъра д-р Мария Петрова уточни, че новият механизъм за свързаност и реклама ще бъде изготвен след приемането на бюджетната рамка за 2027 г. и необходимите нормативни промени, в чиято подготовка бизнесът участва като партньор чрез Съвета за реформи.

Заместник-председателят на Националния борд по туризъм д-р Мартин Захариев приветства усилията на ведомството, но настоя за прозрачност, усъвършенстване на туристическата статистика и ясна оценка на ефекта от публичните инвестиции. „Най-важното след разходването на тези средства ще бъдат постигнатите резултати, а още по-важно е как ще ги измерваме”, заяви д-р Захариев.