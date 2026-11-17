Нова вълна от протести във Франция и сблъсъци с полицията в съседна Белгия. Хиляди хора излязоха по улиците на Париж и други френски градове с искане за по-високи заплати.

Синдикатите предупреждават, че доходите не успяват да догонят растящите цени. Те подкрепят и студентското недоволство, което продължава вече осма седмица. Националната стачка засегна училища и транспорта.

Напрежение имаше и в Брюксел. В Международния ден на студентите хиляди младежи и преподаватели протестираха срещу по-високите университетски такси и съкращенията в образованието.

Шествието започна мирно, но се стигна до сблъсъци. Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия, а част от демонстрантите бяха задържани.