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Нова вълна от протести във Франция и сблъсъци с полицията в съседна Белгия. Хиляди хора излязоха по улиците на Париж и други френски градове с искане за по-високи заплати.
Синдикатите предупреждават, че доходите не успяват да догонят растящите цени. Те подкрепят и студентското недоволство, което продължава вече осма седмица. Националната стачка засегна училища и транспорта.
Напрежение имаше и в Брюксел. В Международния ден на студентите хиляди младежи и преподаватели протестираха срещу по-високите университетски такси и съкращенията в образованието.
Шествието започна мирно, но се стигна до сблъсъци. Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия, а част от демонстрантите бяха задържани.
Редактор: Никола Тунев