Поредицата от инциденти с кораби край българското Черноморие предизвика остра политическа реакция. От ГЕРБ обвиниха правителството в бездействие и липса на адекватни мерки срещу заплахите в морето, а от „Демократична България“ настояха президентът Илияна Йотова незабавно да свика Консултативния съвет за национална сигурност.

Поводът са двата последователни инцидента с плавателни съдове в района на нос Калиакра. На 17 ноември потъна корабът GAS HUSKY, превозващ 3400 тона пропан-бутан. Всички 19 моряци на борда бяха спасени. Ден по-рано потъна и BETUL 8, чийто 12-членен екипаж също беше евакуиран. По информация от моряците вторият кораб е бил атакуван с морски дронове. Причините за последния инцидент продължават да се изясняват.

ГЕРБ

Депутатът от ГЕРБ Георг Георгиев обвини управляващите, че омаловажават опасността от нападенията в Черно море и не поставят достатъчно ясно въпроса за сигурността на корабоплаването. Той припомни, че последните два случая увеличават на седем броя на потъналите кораби. „Вчера има поразен кораб, който потъна. Днес има поразен кораб, който потъна. С тези двата стават седем“, заяви Георгиев. Според него липсата на достатъчно публична информация отклонява вниманието от войната на Русия срещу Украйна и последиците ѝ за Черноморския регион.

Той предупреди, че рисковете засягат не само националната сигурност, но и международната търговия, транспорта, туризма и икономическата свързаност. Георгиев отправи критики и към позицията на България по международни документи, свързани със сигурността, като настоя страната да отстоява по-активно ангажиментите си към съюзниците.

Представителят на ГЕРБ посочи Румъния като пример за по-решителни действия срещу морските дронове. По негови данни румънските власти вече са унищожили шест или седем подобни устройства, докато България все още обсъжда възможностите за придобиване и използване на системи за противодействие.

Неговият съпартиец Христо Гаджев също разкритикува правителството, като заяви, че то се държи като наблюдател на инцидентите, вместо да предприема мерки за предотвратяването им. „Правителството се държи малко като статист, който само регистрира ударите, които се случват в нашата зона за отговорност в Черно море“, коментира той.

Гаджев обърна внимание на разходите за спасителни операции, евентуално почистване на замърсявания и възможните щети за туристическия сектор. Според него властите трябва да обяснят каква част от средствата за отбрана се насочват към сигурността в Черно море.

Той заяви, че от предвидените 1,2 млрд. за капиталови разходи на Министерството на отбраната под 1% ще бъдат използвани за тази цел. Гаджев настоя за конкретни резултати от сътрудничеството с Румъния и Турция и припомни, че НАТО и европейските партньори вече са подпомагали наблюдението на региона с разузнавателни самолети.

„Демократична България“

От „Демократична България“ поискаха свикване на Консултативния съвет за национална сигурност при президента. Ивайло Мирчев заяви, че поредните морски инциденти, както и руските искания за връщане към предишната архитектура на сигурността в Европа, изискват незабавна институционална реакция. „Настояваме президентът Илияна Йотова бързо, незабавно да свика Консултативния съвет за национална сигурност“, заяви Мирчев.

Той посочи като допълнителен повод твърденията за искане на Русия, отправено в Абу Даби, за възстановяване на геополитическите граници от 1997 г. По думите му подобна позиция засяга пряко сигурността на България, която тогава все още не е била член на НАТО.

Мирчев обвини управляващите, че след предишното заседание на КСНС не са предприети достатъчни мерки за подобряване на обстановката в Черно море.

Йордан Иванов от ДБ настоя Народното събрание още тази седмица да разгледа предложението на формацията за създаване на междуведомствено звено към Съвета по сигурността на Министерския съвет. То трябва да оценява икономическите последици от кризата в Черно море, включително рисковете за държавния бюджет, българските предприятия и превоза на товари. Иванов припомни, че подобен механизъм е действал преди повече от две десетилетия и е анализирал как ограниченията пред транспорта могат да се отразят върху икономиката.

Според представителите на двете политически формации поредицата от инциденти налага не само по-ефективно наблюдение на морските пространства, но и конкретни действия за защита на корабоплаването и ограничаване на икономическите последици.

Междувременно Божидар Божанов от „Демократична България“ коментира и отделен казус, свързан с Ива Михайлова. В отговор на въпрос дали случаят се използва за политически цели той отрече това и заяви, че действията на формацията са насочени към защита на живота и здравето ѝ. Божанов настоя за парламентарно изслушване и проверка на действията на службите за сигурност. Според него случаят трябва да бъде разгледан и в по-широкия контекст на предполагаеми злоупотреби с правомощия през годините. От „Демократична България“ заявиха, че ще настояват темата да бъде обсъдена в парламентарна комисия.

„Продължаваме Промяната“

Председателят на ПГ на „Продължаваме Промяната“ Николай Денков отправи остри критики към министър-председателя Румен Радев и президента Илияна Йотова след поредните инциденти с кораби в Черно море. Според него политиката на управляващите спрямо Русия не само не е довела до обещания мир, но и е увеличила рисковете за сигурността на България. „Миротворческите усилия на Радев и Йотова, с които подлъгаха стотици хиляди българи на изборите, дават резултати. Не каквито обещаваха“, заяви Денков.

Повод за реакцията му са двата потънали кораба в Черно море през последните два дни. Бившият премиер твърди, че плавателните съдове са били поразени при руски атаки с дронове. Причините за последния инцидент обаче все още се изясняват.

Според Денков политиката на Радев и Йотова насърчава действията на руския президент Владимир Путин и създава допълнителни заплахи за България. „Политиката на окуражаване на войнолюбеца Путин, която Радев и Йотова въведоха, доближи войната опасно близо до българския черноморски бряг“, посочи той. Денков поиска обяснение от премиера Румен Радев как правителството възнамерява да гарантира сигурността на корабоплаването. Той постави въпроса кога търговските кораби отново ще могат да преминават спокойно през българската изключителна икономическа зона в Черно море.

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