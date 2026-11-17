Ще предложим изменения на пакета „Данъчни закони" в Бюджет 2027 г. Това заяви депутатът от ПГ на ГЕРБ-СДС Владислав Горанов по време на брифинг.

„Според нас тежненията както от административна гледна точка, така и като увеличение на ставки и тарифи в предложения пакет „Данъчни закони" на правителството е неоправдан. Той би могло да бъде избегнат чрез съответните мерки в разходите, защото противно на пропагандното твърдение, че разходите по консолидираната фискална програма намаляват с 800 млн., ако погледнем числата по-отблизо, ще видим, че всъщност разходите по националния бюджет растат с близо 2,5 млрд.", каза Горанов.

Народният представител обясни, че в контекста на очакванията за забавяне на растежа на икономиката, подобни мерки действат проциклично и са неправилни. „Ще предложим изменения между първо и второ гласуване, които се надявам да срещнат подкрепа на здравомислещите сили в Народното събрание. Разбира се, на първо място с най-голям фискален ефект – поне като оценка на правителството, е т.нар. данък „свръхпечалба". Подобен тип облагане има икономическа рационалност, когато имаме изкривяване на пазара, даващо възможност за господстващо определяне на по-високи цени или тогава, когато пазарът престава да работи", обърна внимание той.

Горанов подчерта, че не вижда нито една причина 2026 г. или 2027 г. да бъдат определени като години с извънредни обстоятелства, за разлика от 2022, когато такъв аргумент можеше да се свърже със старта на войната на Русия срещу Украйна или преди това с COVID кризата, когато фармацевтични компании и други сектори на икономиката имаха извънредни предимства и генерираха свръхпечалби. Той е категоричен, че за днес това означава "опит за саморазправа с определени сектори и извънредна данъчна тежест, която най-вероятно няма и да постъпи като приход на бюджета".

Депутатът от ГЕРБ-СДС спомена и дългогодишната битка с разминаването между данъчните оценки на имотите и тяхната пазарна стойност. Според него това, което се предлага, безспорно има определен смисъл, доколкото данъчните оценки не са променяни от много години, но това по никакъв начин не повишава справедливостта в облагането и по-скоро връзката между пазарната цена на имотите и тежестта, която се слага върху тях. „Този мързелив подход щеше да бъде оправдан, ако беше предложен за 2026 г., когато правителството трябваше с бързи темпове да предложи някаква рамка за бюджет", смята той. Горанов обясни, че няколко месеца по-късно този подход не е оправдан и от ГЕРБ-СДС няма да подкрепят предложеното изменение на данъчните оценки.

По думите му увеличението с 30, 40 или 50%, освен че ще увеличи данъчната тежест за собствениците на имоти, няма по никакъв начин да реши проблема с разминаването между данъчните оценки и реалната им пазарна цена.

„Правим предложение за отпадане от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) на едно предложение от страна на управляващите, което налага всяко едно физическо лице тогава, когато извършва облагаема доставка, свързана с продажба на нов недвижим имот или прехвърляне на право на строеж върху урегулиран поземлен имот, да се регистрира задължително по реда на ЗДДС", каза Теменужка Петкова. Тя отбеляза, че подобна мярка е нереална и би довела единствено до утежняване и на административната тежест, и на данъчната тежест за физическите лица и поради тази причина предлагат тя да отпадне.

От ГЕРБ-СДС предлагат да отпадне и въведеният данък от 7% върху ваучерите за храна, както и в Закона за корпоративното подоходно облагане да отпадне увеличаването на данъка върху т.нар. лични разходи от 3 на 7%. „Предложената промяна и увеличаване на данъчната тежест не е обоснована с нищо друго, освен с това, че на правителството им трябват приходи", добави Петкова.

Десислава Танева заяви, че от ГЕРБ предлагат предложеното от правителство отпадане на принудителната административна мярка - запечатване на склад с открито нарушение, да стане изцяло. „Практиката показва, че това е най-добрата наказателна мярка за спиране на продажба на гориво или ракия без акциз”, допълни тя. Танева настоя за прецизиране на текста за налагането на акциз върху мощните автомобили.