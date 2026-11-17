Студентите в общежитията да плащат електроенергия по тарифите за домакинствата, независимо на чие име се води партидата. За това настоява Националното представителство на студентските съвети, което предлага промени в Закона за енергетиката.

Причината е, че в част от студентските общежития електроенергията се отчита по небитови партиди. Така обитателите им заплащат ток по цени за стопански потребители, въпреки че го използват за обичайни домакински нужди като осветление, отопление и ежедневни дейности.

Проблемът става особено сериозен с началото на отоплителния сезон. От студентската организация съобщават, че вече са получили сигнали за затруднения с отоплението и топлата вода в някои общежития в столичния квартал „Студентски град“. Предложението е изпратено до ръководствата на парламентарните групи, председателите на комисиите по образование и енергетика, както и до министрите на образованието и енергетиката.

От НПСС настояват законът изрично да гарантира, че електроенергията, използвана за жилищни нужди в студентските стаи и общите помещения, ще се заплаща при условията за битови клиенти. Организацията предлага също ясни правила за измерване и отчитане на потреблението, за да се избегнат различията в практиката между отделните общежития.

Студентските представители искат и временни мерки за намаляване на финансовата тежест още през настоящата зима, без да се изчаква окончателното приемане на законодателните промени.

Темата не се поставя за първи път. Още през 2022 г. НПСС е потърсило съдействие от омбудсмана, който е подкрепил искането общежитията да преминат към условията за битови потребители. През януари 2024 г. организацията отново е сезирала отговорните институции, но проблемът остава нерешен.

От НПСС заявяват готовност да участват в срещи с институциите и в подготовката на необходимите законови текстове.

Според организацията промяната ще позволи на студентите да планират по-точно месечните си разходи и ще помогне общежитията да останат достъпна възможност за настаняване по време на следването.