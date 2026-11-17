Руският президент Владимир Путин днес пристигна в Шънджън, за да участва в срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) на 18-19 ноември, предаде китайската държавна агенция Синхуа.

На летището той беше посрещнат от Цай Ци, член на Постоянния комитет на Политбюро на Централния комитет на Китайската комунистическа партия

Президентът на Русия бе посрещнат и от почетен караул на Китайската народноосвободителна армия, придружен от военен оркестър, предава БТА. Представители на китайската младеж след това му поднесоха цвета.