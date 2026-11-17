Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) удължи до 31 януари 2027 г. препоръките си за избягване на редица въздушни маршрути в Близкия изток заради рисковете, свързани с военните конфликти в региона.

Ограничителните препоръки обхващат въздушното пространство на Иран, Ирак и по-голямата част от Ливан, както и обширни райони над Персийския залив. Европейският авиационен регулатор продължава да съветва авиокомпаниите да не използват тези маршрути.

Предупрежденията остават в сила и за определени части от Саудитска Арабия. Причината са атаките срещу летища, извършени през последните месеци от йеменските бунтовници хуси, подкрепяни от Иран. Решението е част от актуализираните оценки на EASA за безопасността на гражданската авиация във въздушното пространство на държави, засегнати от военни действия.

Препоръките имат превантивен характер и не представляват обща забрана за полети**, но целят да ограничат рисковете за пътническите самолети и техните екипажи при преминаване през потенциално опасни зони.