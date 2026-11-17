Две десетилетия след историческото разширяване на Европейския съюз България и Румъния отново застават една до друга в Брюксел. Европейският парламент е домакин на специална церемония, посветена на предстоящата 20-годишнина от присъединяването на двете държави към европейското семейство.

Събитието се провежда днес, 17 ноември, в сградата на Европейския парламент и събира европейски лидери, бивши министър-председатели, дипломати и представители на поколенията, участвали в европейската интеграция на България и Румъния.

Сред най-очакваните гости са бившият български премиер Симеон Сакскобургготски и Меглена Кунева, която ръководи българския преговорен екип за членство в ЕС и впоследствие става първият български еврокомисар. Двамата са сред основните участници в процеса, довел до подписването на договора за присъединяване през 2005 г.

В церемонията участват още председателят на Европейския парламент Роберта Мецола, заместник-председателят на институцията Виктор Негреску, българският евродепутат и квестор на ЕП Андрей Ковачев, както и бившият председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер.

Румъния е представена и от бившия премиер Кълин Попеску-Търичану, при чието управление страната подписва договора за членство, и външния министър Себастиан-Дънуц Некулъеску.

Българският химн ще прозвучи в Европейския парламент

Официалната програма започва в 13:00 ч. местно време (14:00 ч. българско време), а малко след това ще прозвучат химните на България, Румъния и Европейския съюз.

Българският химн ще бъде изпълнен от оперния певец Росен Ненчев, а румънският – от сопраното Ирина Баянт. Двамата ще изпълнят заедно и европейския химн, като музикалната част ще включва български, румънски и немски език.

След музикалното откриване са предвидени обръщения на Роберта Мецола, Виктор Негреску и Андрей Ковачев. Гостите ще видят и специален видеоматериал, посветен на присъединяването на двете държави към ЕС.

Сред централните моменти в програмата са изказванията на Жан-Клод Юнкер, Симеон Сакскобургготски, Кълин Попеску-Търичану и Меглена Кунева. Те ще припомнят периода, в който България и Румъния извървяват последните стъпки към пълноправното членство.

Видео: Европейски парламент

Специално място в церемонията е отделено и на младото поколение. България ще бъде представена от Андрей Стефанов, носител на златни медали от международните олимпиади по математика и информатика. От румънска страна ще участва Ана Мария Брънза – бивша олимпийска, световна и европейска шампионка по фехтовка.

Церемонията ще завърши с общо послание на Виктор Негреску и Андрей Ковачев, след което гостите ще имат възможност да опитат традиционни български и румънски специалитети.

От трудния преход до членството в ЕС

На 1 януари 2007 г. България и Румъния официално стават членове на Европейския съюз. За страната ни това е финалът на дълъг процес, започнал след демократичните промени през 1989 г.

Пътят към членството преминава през икономически кризи, мащабни реформи и продължителни преговори с европейските институции. В процеса участват няколко последователни правителства, дипломати и експерти.

Един от решаващите моменти настъпва на 25 април 2005 г., когато България и Румъния подписват договора си за присъединяване към ЕС в Люксембург. От българска страна документът е подписан при управлението на Симеон Сакскобургготски. Две години по-късно двете държави стават пълноправни членове на Съюза.

Как се промени България за две десетилетия?

През изминалите близо 20 години членството в ЕС промени икономическата и обществената среда в България. Страната получи достъп до единния европейски пазар, европейско финансиране и възможности за свободно движение, работа и образование в останалите държави членки.

Европейските средства подпомогнаха изграждането и обновяването на пътища, градска инфраструктура, обществени сгради и различни регионални проекти.

В същото време България продължава да се сблъсква със сериозни предизвикателства – неравномерно икономическо развитие между регионите, демографска криза и проблеми, свързани с върховенството на закона и ефективността на институциите.

През последните години страната постигна и две от най-значимите си цели след присъединяването – пълноправно членство в Шенгенското пространство и влизане в еврозоната.

Предстоящата 20-годишнина е не само повод за равносметка на постигнатото, но и за разговор за мястото на България и Румъния в бъдещето на Европейския съюз. Днешната церемония в Брюксел събира хората, участвали в историческите решения, и представители на поколението, за което европейското членство вече е част от ежедневието.