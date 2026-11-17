Кметът на Доспат днес блокира конкурса за директор на СУ „Димитър Благоев“, като оттегли членовете си в комисията по избор. „Това е безпрецедентен случай на политическа намеса в избора на директор на училище, който поставя въпроси за механизма на участие на местната власт в кадровата политика в образованието", посочат от МОН.

Конкурси за директори на 244 училища (223 общински и 21 държавни) в страната бяха обявени на 01.10.2026 г. в образователни институции, в които няма назначен титуляр, и в такива, в които директорът е придобил право на пенсия. Въпреки че конкурсите са обявени преди 46 дни, до 16 ноември кметът на Доспат не е подавал сигнали за нарушения при провеждането на конкурса за директор на СУ „Димитър Благоев“. На 10 ноември той е сигнализирал за предполагаеми финансови нарушения в училището, като сигналът своевременно е изпратен за проверка от РУО – Смолян. В него обаче не се съдържат никакви възражения срещу конкурсната процедура.

На 16 ноември в края на деня е получен писмен сигнал от кмета на общината Елин Радев, в който посочва притеснения за конкурса за директор на съответното училище, в това число съмнения за членовете на обществения съвет и начина за формирането му. Въпреки че сигналът постъпва в МОН след 16:30 часа, веднага е разпоредена проверка от РУО – Смолян с писмо, излязло от министерството преди края на работния ден.

Установената практика в подобни случаи е конкурсната процедура да продължи, като паралелно се извършват необходимите проверки. Всички етапи на конкурсите се видеозаснемат, което позволява последваща проверка на тяхното провеждане и предприемане на съответните мерки при установени нарушения, включително след приключване на процедурата. Въпреки предприетите действия обаче в днешния ден общината оттегля членовете си в комисията по избор, с което фактически блокира конкурса. Същевременно обаче продължава участието си в другите конкурси на територията на общината.

За конкурса за директор на СУ „Димитър Благоев“ се състезават двама кандидати – Ярослав Първанов и Веселин Калфов. Ярослав Първанов към момента е временно изпълняващ длъжността директор на СУ „Димитър Благоев“. Той е назначен през август 2026 г. от тогавашния началник на РУО – Смолян Никола Запрянов, който е ръководил управлението в продължение на години. След промяната в ръководството на РУО временно изпълняващият длъжността директор е запазил поста си до провеждането на конкурс за титуляр. Веселин Калфов към момента е секретар на община Доспат, което поставя въпроси за причините за намесата на местната власт в конкретния конкурс.

Конкурсите, обявени от МОН, протичат в два етапа. Първият е писмен изпит, който включва решаване на тест, като минимумът за допускане до следващия етап е 30 точки. Вторият етап е събеседване с кандидата, включващо решаване на казуси и защита на концепция за стратегическо управление на съответната образователна институция. Кандидатите трябва да имат висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“, не по-малко от пет години учителски стаж и да отговарят на останалите нормативно определени изисквания за заемане на длъжността.

Общо за конкурсите са подадени 545 заявления. За 65 училища няма кандидати. Всички конкурси продължават нормално, с изключение на СУ „Димитър Благоев“, където днес процедурата ще бъде прекратена заради действията на кмета.

За случая в Доспат е уведомен и председателят на Националното сдружение на общините в Република България Даниел Панов.