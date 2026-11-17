Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че представители на Украйна, САЩ и Европа са провели първите си съвместни разговори за бъдещите преговори с Русия, насочени към прекратяване на руската инвазия в Украйна.

Зеленски уточни, че американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф са участвали в онлайн срещата.

„За първи път на тази среща Европа беше представена в пълен състав от онези, които ще я представляват в преговорите с руснаците: Франция, Германия, Великобритания, Италия, Полша. Участваха още представители на ЕС, а именно Европейската комисия и Европейският съвет – както и представител на НАТО. Разговорът не беше лесен, но има резултат. Ще се срещнем в Берлин в рамките на „Коалицията на желаещите“, заяви украинският държавен глава.

Зеленски също така заяви, че Русия получава все повече балистични ракети от Северна Корея, и призова европейските съюзници да предоставят допълнителни оръжия, за да може Киев да отговори на заплахата „при равни условия“.

„За съжаление, Русия получава все повече балистични ракети от Северна Корея. Говорим за десетки ракети месечно“, заяви Зеленски.

Украинският държавен глава подчерта, че „Европа разполага с ракети, които могат да нанасят наистина ефективни удари“, и призова съюзниците да помогнат за „противодействието на руския глобален бандитизъм“.

По-рано обаче съветникът на Кремъл Юрий Ушаков заяви, че до този момент Русия не е давала съгласието си европейски представители да участват в следващия кръг от преговорите.