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Спортни новини (16.11.2026 - късна)
Трите поредни заседания по делото за смъртта на 12-годишната Сияна, насрочени за 17, 18 и 19 ноември в Окръжния съд в Плевен, са отложени. Причината е рязко влошаване на здравословното състояние на съдията докладчик.
Момичето загина при тежка катастрофа на пътя край Телиш в края на март миналата година. По делото сега трябваше да бъдат изслушани вещите лица, изготвили заключенията по комплексната съдебно-медицинска и автотехническа експертиза.
Обвиняем за катастрофата е шофьорът на камион Георги Александров, който остава в ареста, въпреки че неколкократно искаше по-лека мярка за неотклонение.
Предстои съдът да насрочи нови дати за заседанията.