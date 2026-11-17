Предупреждението на американското посолство в София за възможни терористични атаки в Европа по време на празниците по-скоро отразява общо повишаване на риска, отколкото информация за конкретна непосредствена заплаха. Това заяви в „Здравей, България” експертът по сигурност и бивш заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев.

„Ако прочетете съобщението, ще видите, че сякаш е копирано отпреди десет години. Почти няма разлика в текста“, посочи той. По думите му подобни предупреждения са били отправяни и в периода, когато ИДИЛ е представлявала сериозна заплаха за сигурността в Европа.

Според Гунев сегашната ситуация има и допълнително измерение, свързано с напрежението между САЩ и Иран. Той припомни, че след началото на военните действия в Близкия изток е имало няколко случая на заплахи срещу американски обекти в Европа, свързани с различни прокси структури. „Не мисля, че трябва да има съмнение, че когато САЩ атакуват Иран, Техеран търси начини да се защити, включително чрез терористични атаки“, коментира експертът.

И уточни, че общите предупреждения към гражданите не означават непременно наличие на информация за подготвян атентат. Когато има конкретни заплахи, службите работят по тях, без това да се оповестява публично.

Гунев обърна внимание и на хибридните заплахи, включително сигналите за бомби на летища и в самолети, както и възможните кибератаки срещу критична инфраструктура. Според него дигитализацията на транспорта, енергетиката и останалите обществени системи създава нови уязвимости. „Непрекъснато повишаваме ефективността на тази инфраструктура чрез дигитализация и автоматизация. Но тези системи са електронни, използват изкуствен интелект и съответно може да станат обект на кибератаки“, предупреди експертът.

Той коментира и зачестилите инциденти с плавателни съдове в Черно море, включително в изключителната икономическа зона на България. Според него най-сериозният риск не е само икономическият ефект от поскъпването на корабоплаването, а възможността от екологична катастрофа, която да засегне и туристическия сектор.

Целия разговор гледайте във видеото.