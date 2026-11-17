13-годишно момиче загина, след като беше блъснато от автомобил, чийто шофьор бягал от полицията, в южната германска провинция Бавария.

Тийнейджърката, която вървяла по тротоар, била изхвърлена в жив плет. Момичето било открито от пожарникари, но извиканите на място екипи за спешна медицинска помощ не успели да я спасят. Инцидентът станал в град Зайлауф, близо до Ашафенбург.

Полицаи се опитали снощи да спрат колата, тъй тя била обявена за издирване. Шофьорът обаче не само не се подчинил на заповедите да спре, но и ускорил. По време на гонката водачът изпреварил друго превозно средство отдясно, излязъл на тротоара и се ударил в 2 коли. Майка и 6-годишно дете, пътуващи във втората кола, получили леки наранявания.

По предварителните данни 13-годишното момиче било блъснато, докато шофьорът се опитвал да избяга по тротоара.

Мъжът и неговият 34-годишен спътник били задържани. Те са с наранявания и им оказват медицинска помощ в болница.