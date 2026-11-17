Снимка: БГНЕС
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Руският президент Владимир Путин отстъпва във войната срещу Украйна. Това смята американският му колега Доналд Тръмп, според когото Путин дори можел да бъде много по-твърд.
Както отбелязва британският „Индипендънт“, оценката му рязко контрастира с данните на ООН. Те сочат, че само за първите осем месеца на годината над 15 хиляди цивилни в Украйна са убити или ранени. Това са повече от 400 души седмично – увеличение с 55% спрямо същия период на миналата година.
Тръмп направи изявлението преди заминаването си за Азия, където ще обсъди войната с Путин и китайския президент Си Дзинпин.
Редактор: Габриела Павлова