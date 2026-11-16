„Правителството обяви пакет от мерки на стойност 2 млрд. евро за подкрепа на домакинствата, индустрията и небитовите потребители на енергия". Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев в „Интервюто в Новините на NOVA“.

По думите му страната е изправена пред безпрецедентна енергийна криза, която Международната агенция по енергетика определя като най-голямата в историята на човечеството.

„Сметките за парно и газ няма да се повишават. Това е нашето обещание към домакинствата през тежкия отоплителен сезон“, заяви Пулев. Той посочи, че пакетът предвижда подкрепа и за енергоемката индустрия, както и за около 500 000 микро-, малки и средни предприятия.

Министърът уточни, че бизнесът ще трябва да реинвестира 50% от получените средства в мерки за енергийна сигурност. Целта е компаниите да повишат производителността и конкурентоспособността си.

Пулев коментира и проектобюджета за 2027 г., като призна, че страната преминава през труден период заради натрупания дефицит. По думите му правителството вече е предприело съкращения в администрацията – общо 5000 щатни бройки, от които 120 в Министерството на икономиката.

„Дългът сам по себе си не е лошо нещо. Най-важното е за какво ще бъде използван“, посочи министърът. Според него средствата трябва да бъдат насочени към реформи и инвестиции, които да стимулират икономическия растеж.

Сред приоритетите той открои модернизацията на икономическата инфраструктура и развитието на индустриални зони в Шумен, Видин, Бургас и други градове. „Правителството ще насърчава и високотехнологични производства. Водят се напреднали преговори с международни компании от автомобилния сектор, така че в България да се произвеждат цели автомобили, а не само отделни компоненти. Така добавената стойност ще остава в страната", обясни вицепремиерът.

Вицепремиерът коментира и критиките към бюджета и доклада на международна рейтингова агенция S&P Global Ratings. Той подчерта, че кредитният рейтинг на България не е променен и страната е далеч от дългова спирала.

Според Пулев обаче докладът поставя акцент върху необходимостта от контрол върху бюджетния дефицит. Той обвини предишните управляващи в натрупване на неразплатени задължения и посочи, че одитни доклади на Сметната палата показват наличието на договори без осигурено финансиране.

Министърът определи проекта за бюджет за 2027 г. като „най-добрия социален бюджет през последните години“.

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