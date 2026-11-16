Южноафриканската полиция разследва две отделни масови стрелби, при които в неделя вечер бяха убити общо 17 души. При първия инцидент загинаха осем мъже в провинция Квазулу-Натал, а часове по-късно девет души бяха застреляни в западната част на Претория.

Според полицията двата случая не са свързани. Засега няма установен мотив за нападенията, а разследващите издирват заподозрените.

Първата стрелба е станала край град Питермарицбург. След подаден сигнал за изстрели полицаите открили бял микробус със седем места, надупчен от куршуми. В автомобила имало осем мъже с множество огнестрелни рани. Всички били мъртви при пристигането на служителите.

„Все още не е установено как се е случил инцидентът. Полицията събира доказателства, за да изясни мотива за убийствата и самоличността на заподозрените“, заяви говорителят на полицията Робърт Нетшиунда.

При второто нападение в селището Джефсвил, в района на Атъриджвил западно от Претория, са убити шестима мъже и три жени. Телата им били открити в барака с четири стаи. По първоначални данни стрелбата е станала между 22:00 и 23:00 часа в неделя. В помещенията били намерени телата на жертвите, а няколко гилзи – и извън постройката.

Местни жители разказали, че първоначално помислили изстрелите за гръмотевици на фона на бурята.