Американското посолство в София разпространи предупреждение за сигурността на гражданите на САЩ, които живеят или пътуват в Европа. Причината е наближаването на коледните и новогодишните празници, когато големите струпвания на хора могат да се превърнат в мишена на терористични организации и престъпници.

Предупреждението е част от по-широко разпространено съобщение за сигурността по време на предстоящите празници. Такива са публикувани от американските дипломатически представителства в още няколко европейски страни - Черна гора, Испания, Словения, Словакия, Ирландия, Унгария, Косово, Босна, Латвия, Малта, Молдова, Германия, Великобритания, Русия, Украйна, Португалия, Турция, Беларус и Литва. Съобщението е с общоевропейски обхват и не съдържа заплаха срещу България.

В него се посочва, че потенциалните нападения могат да бъдат извършени както от организирани групи, така и от отделни лица, действащи самостоятелно. Подобни атаки могат да се случат без предварително предупреждение.

Сред възможните цели са коледни базари, търговски центрове, транспортни възли, туристически забележителности, религиозни храмове и други оживени обществени места.

От дипломатическата мисия призовават американските граждани да бъдат особено внимателни при посещения на празнични фестивали, масови събития и популярни туристически дестинации. Препоръчва се да следят обстановката около себе си и да изпълняват указанията на полицията и службите за спешна помощ.

Security Alert for U.S. Citizens in Europe Stay alert in crowded public places, holiday events, and transportation hubs. Monitor local news, avoid demonstrations, and follow local authorities’ instructions. Read the full alert: https://t.co/lYQwlPNahs https://t.co/1rbASAXwfG — U.S. Embassy Sofia (@USEmbassySofia) November 16, 2026

Предупреждението обхваща цяла Европа и не се отнася до конкретна държава или установена непосредствена заплаха.

Посолството обръща внимание и на възможни затруднения при пътуванията по време на празниците. През последните месеци на континента са зачестили стачките и демонстрациите, които могат да нарушат нормалното движение на транспорта и ежедневието на гражданите.

Отбелязва се също, че през ноември фалшиви сигнали за бомби са засегнали гражданската авиация в редица европейски държави и са довели до смущения във въздушния трафик.

Американските власти съветват пътуващите да следят местните новини, да избягват протести и райони със засилено полицейско присъствие и предварително да проверяват дали полетите им се изпълняват по разписание.

Препоръчва се още гражданите да пазят личните си вещи, да не привличат излишно внимание и да поддържат връзка с близките си, като ги уведомяват за плановете си за пътуване.

При евакуация на обществено място или отклоняване на полет пътниците трябва да следват указанията на местните власти и отговорните служители. Посолството насърчава американците зад граница да се регистрират и в програмата Smart Traveler Enrollment Program (STEP), чрез която могат да получават актуални предупреждения и информация за сигурността в държавите, които посещават.