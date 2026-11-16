Американски баскетболист беше арестуван на летището в Лагос, Нигерия, след като в багажа му бяха открити 33,95 кг канабис. Това съобщи Националната агенция за борба с наркотиците в страната (NDLEA).

Задържаният е 28-годишният Грийн Дамонте Кири от американския щат Джорджия. По данни на агенцията той пристигнал в Нигерия от Тайланд, като преминал транзитно през Обединените арабски емирства.

US basketball player arrested with 34kg of cannabis at Nigerian airport https://t.co/tryXlG5lFt — BBC News (World) (@BBCWorld) November 16, 2026

Според властите мъжът заявил, че играе професионален баскетбол в Тайланд и посетил Нигерия, за да създаде контакти, които да помогнат на кариерата му. Той все още не е коментирал публично обвиненията.

Арестът е извършен в сряда, след като служители на летището забелязали, че баскетболистът изоставя двата си регистрирани куфара и се опитва да напусне само с ръчния си багаж. В двата куфара, на които било изписано името му, били открити 32 пакета с наркотичното вещество, известно като „Loud“ – силен сорт канабис. Намерено било и проследяващо устройство.

От агенцията съобщават още, че проверка на телефона на задържания показала данни, които според разследващите сочат, че той знаел за трафика на наркотици и участвал в него.

Международната федерация по баскетбол (FIBA) посочва в регистрите си играч на име Дамонте Грийн. Последното му регистрирано участие е на турнира Phuket Elite Cup в Тайланд на 26 септември. През сезон 2017–2018 г. той играл за баскетболния отбор на университета „Райнхард“ в САЩ, а след това – за колежа South Georgia Technical College. През сезон 2023–2024 г. бил най-резултатният играч на полупрофесионалния отбор Georgia Bombers, преди да замине за Тайланд.

По данни на ООН Нигерия вече не е само транзитна точка за наркотрафика, а все по-често е и място за производство, разпространение и употреба на незаконни наркотици. При скорошни операции властите разкрили няколко големи лаборатории за производство на метамфетамин. Това породило опасения за връзки между нигерийски производители на наркотици и мексикански престъпни групи, които търсят възможности за производство и износ на веществото.

През септември нигерийската агенция съобщи, че е разбила лаборатория за метамфетамин и е арестувала мексиканец, заподозрян за ръководител на наркобизнес. Според властите той се е опитвал да напусне страната през летището в Лагос.

Метамфетаминът е силно пристрастяващ синтетичен наркотик, който може да причини тежки психични разстройства, инфаркт или инсулт.