Начало Новините на NOVA Обеден информационен блок на NOVA NEWS (16.11.2026) Начало България Обеден информационен блок на NOVA NEWS (16.11.2026) Начало Новините на Нова – емисии Обеден информационен блок на NOVA NEWS (16.11.2026) Обеден информационен блок на NOVA NEWS (16.11.2026) Гледайте цялата емисия 16 ноември 2026, 14:54 Новините на NOVA (13.11.2026 - следобедна) Спортни новини (16.11.2026 - обедна) Новините на NOVA (16.11.2026 - обедна) Новините на NOVA (16.11.2026 - 9.00) Новините на NOVA (16.11.2026 - 8.00) Новините на NOVA (16.11.2026 - 7.00) Редактор: Цветина Петрова Добави ни в предпочитани източници Още от България DARA остана без номинация за „Грами“ преди 41 мин Удариха мъж с електрошок и го завързаха за греда на таван в Кърджали преди 50 мин Американски баскетболист беше арестуван в Нигерия с близо 34 кг канабис в багажа си (СНИМКА) 15:56 Правосъдният министър събра ръководството на съдебната власт заради недоволството от заплатите 15:33 Изписаха още двама от пострадалите при катастрофата на „Тракия“ 15:12 Пребиха лекар в Спешното отделение на болницата в Ямбол Обновена в 16:27 Обеден информационен блок на NOVA NEWS (16.11.2026) 14:54 Съдебни служители с нова акция: „Зад това гише стои човек. Зад този човек стои семейство“ 14:41 Патрулка катастрофира при гонка в Габрово 14:40 МОН обмисля закриване на училището в Бояново, възможни са и сигнали до прокуратурата Обновена в 16:20 Подготвени ли да шофьорите и пътниците да оказват спешна помощ при нужда 14:05 ОЩЕ ОТ България