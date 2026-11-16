Бързото навлизане на изкуствения интелект във финансовия сектор създава нови заплахи за банките и пазарите, включително риск от кибератаки, способни да засегнат едновременно множество финансови институции.** За това предупреди вицепрезидентът на Европейската централна банка Борис Вуйчич при откриването на Европейската седмица на финансите във Франкфурт.

По думите му опасностите не се ограничават до киберсигурността. Високите борсови оценки на компаниите, свързани с изкуствения интелект, също пораждат притеснения за финансовата стабилност. Според Вуйчич вероятността от внезапен спад в цените на акциите им нараства, а наблюдаваната след междинните избори в САЩ пазарна корекция, макар и ограничена, показва необходимостта от предпазливост.

Докато преди година ЕЦБ разглеждаше рисковете от изкуствения интелект предимно през възможността за надценяване на технологичните компании и рязка промяна в инвеститорските нагласи, сега списъкът с потенциални заплахи е значително по-дълъг. Сред тях са все по-широкото използване на заеми за финансиране на инвестиции в сектора, наред с набирането на капитал чрез акции, концентрацията на финансови експозиции и ускореното внедряване на новите технологии.

Вуйчич подчерта, че технологиите, базирани на изкуствен интелект, могат да подобрят производителността и ефективността на финансовите институции. Същевременно обаче те увеличават зависимостта им от ограничен кръг технологични компании.

Много банки и други финансови посредници в еврозоната използват услугите на едни и същи доставчици на информационни и комуникационни системи. Това означава, че сериозен технически проблем или киберинцидент при един доставчик би могъл да наруши работата на множество финансови организации едновременно.

Допълнително предизвикателство е усъвършенстването на самите кибератаки. Според вицепрезидента на ЕЦБ все по-автономните и мощни системи с изкуствен интелект позволяват на извършителите да действат по-бързо, в по-голям мащаб и с по-сложни методи.

Технологията улеснява и измамите, при които хората биват манипулирани да предоставят пароли, поверителни данни или да инсталират зловреден софтуер. Вуйчич предупреди, че това може временно да даде предимство на киберпрестъпниците, тъй като финансовите институции трябва да се съобразяват с по-високи разходи и редица ограничения при използването на изкуствен интелект за защита.

Наред с технологичните заплахи ЕЦБ отчита и повишена уязвимост на пазарите на държавни облигации в Европа и Съединените щати. Причината са опасенията за инфлацията и възможните последици за цената на държавното финансиране. За еврозоната особено притеснителни остават високите равнища на публичния дълг и продължаващите проблеми с бюджетната устойчивост в някои държави.

Въпреки тези предизвикателства европейската икономика е запазила устойчивостта си. Вуйчич посочи, че еврозоната е продължила да отчита растеж през третото тримесечие, независимо от войната в Иран и увеличаването на доходността по облигациите.