Месечната инфлация е 1.2%, а годишната е 6.0 на сто. Инфлацията е измерена чрез ИПЦ, като месечната се отнася за октомври 2026 г. спрямо предходния месец, а годишната е за октомври 2026 г. спрямо същия месец на предходната година. Това показват данните на Националния статистически институт.

През октомври 2026 г. спрямо предходния месец е регистрирано най-голямо увеличение на цените в групите:

„Облекло и обувки“ (7.4%)

„Развлечения, спорт и култура“ (7.0%)

„Образователни услуги“ (2.5%)

„Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ (1.1%).

През октомври 2026 г. месечното изменение на цените на основните хранителни продукти по групи е: „Месо, субпродукти и месни продукти“ (0.6%) и „Мляко, млечни продукти и яйца“ (0.5%). Без промяна остават цените на стоките в група „Хляб, хлебни и сладкарски изделия“.

Индекс на потребителските цени (ИПЦ)

През октомври 2026 г. месечната инфлация е 1.2%, а годишната инфлация за октомври 2026 г. спрямо октомври 2025 г. е 6.0%. Инфлацията от началото на годината (октомври 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 5.4%.

Средногодишната инфлация за периода ноември 2025 – октомври 2026 г. спрямо периода ноември 2024 – октомври 2025 г. е 5.1%.

Снимка: НСИ

Месечна инфлация

Според ИПЦ през октомври 2026 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи:

„Облекло и обувки“ – увеличение със 7.4%;

„Развлечения, спорт и култура“ – увеличение със 7.0%;

„Образователни услуги“ – увеличение с 2.5%;

„Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ – увеличение с 1.1%;

„Застрахователни и финансови услуги“ – увеличение с 0.7%;

„Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ – увеличение с 0.6%;

„Здравеопазване“ – увеличение с 0.4%;

„Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ – увеличение с 0.4%;

„Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ – увеличение с 0.4%;

„Информация и комуникация“ – увеличение с 0.4%;

„Услуги на ресторанти и хотели“ – увеличение с 0.3%;

„Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ – увеличение с 0.3%.

Без промяна остават цените на стоките и услугите в група „Транспорт“.

През октомври 2026 г. са увеличени цените на следните хранителни продукти: домати – с 10.3%, пипер – с 8.8%, зелен фасул – с 3.8%, картофи – с 3.6%, бира – с 2.9%, зрял чесън – с 2.2%, какаови напитки – с 2.2%, макаронени изделия – с 1.8%, месо от домашни птици – с 1.8%, зрял боб – с 1.6%, захар – с 1.4%, оцет – с 1.4%, зърнени закуски – с 1.4%, замразена риба – с 1.2%, сол – с 1.2%, кайма – с 1.1%, нискомаслено прясно мляко – с 1.1%, газирани напитки – с 1.1%, кашкавал – с 1.0%, банани – с 1.0%, ориз – с 0.9%, прясна и охладена риба – с 0.9%, месо от едър рогат добитък – с 0.8%, кисели млека – с 0.8%, млечни масла – с 0.8%, трайни колбаси – с 0.7%, извара – с 0.7%, яйца – с 0.7%, маслини – с 0.7%, какао – с 0.4%, плодови сокове – с 0.2% и други.

Намалени са цените на следните хранителни продукти: кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) – със 7.3%, зрял лук – с 5.8%, грозде – с 5.7%, гъби – с 3.4%, ябълки – с 2.8%, зеле – с 2.8%, шоколад и шоколадови изделия – с 1.7%, чай – с 1.7%, цитрусови плодове – с 1.6%, леща – с 1.1%, бял хляб – с 0.9%, мед – с 0.7%, малотрайни колбаси – с 0.5%, пълномаслено прясно мляко – с 0.5%, вина – с 0.5%, маргарин – с 0.5%, чипс – с 0.5%, краставици – с 0.5%, хляб „Добруджа“ – с 0.3%, брашно – с 0.3%, олио – с 0.2%, ракии – с 0.2%, сирене – с 0.1% и други.

В групите на нехранителните стоки и услуги е регистрирано увеличение на цените при: обувки – с 8.9%, облекло – с 6.8%, централно газоснабдяване – с 4.5%, въглища – с 3.9%, метан за ЛТС – с 3.6%, прахосмукачки – с 3.5%, висше образование – с 3.5%, пелети – с 3.2%, гуми за ЛТС – с 1.9%, поддържане и ремонт на ЛТС – с 1.5%, препарати за почистване на съдове – с 1.4%, шофьорски курсове – с 1.3%, големи готварски уреди – с 1.2%, продукти за лична хигиена – с 1.2%, цигари – с 1.1%, хладилници – с 1.0%, прахове за пране – с 1.0%, куриерски услуги – с 1.0%, климатици – с 0.9%, дърва за отопление – с 0.6%, пътнически транспорт с такси – с 0.6%, услуги на ресторанти – с 0.6%, дизелово гориво – с 0.5%, бензин А100Н – с 0.5%, съдомиялни машини – с 0.3%, бензин А95Н – с 0.3%, телевизори – с 0.3% и други.

При нехранителните стоки и услуги е регистрирано намаление на цените при: международни полети – с 20.9%, газ пропан-бутан за ЛТС – с 8.7%, хотели във ваканционни центрове и курорти – с 2.4%, отоплителни уреди – с 1.0%, градинарство – с 0.8%, перални и сушилни машини – с 0.5%, бойлери – с 0.3%, козметични продукти – с 0.3% и други.

Регистрирано е увеличение на цените на стоматологичните услуги – с 3.4%, лекарските услуги – с 1.6% и услугите на медицинските лаборатории – с 0.2%. Лекарствените продукти остават без промяна.

Натрупана инфлация

Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (октомври 2026 г. спрямо октомври 2023 г.) е 13.7%, а за последните пет години (октомври 2026 г. спрямо октомври 2021 г.) е 41.5%.

Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ)

През октомври 2026 г. месечната инфлация е 0.7%, а годишната инфлация за октомври 2026 г. спрямо октомври 2025 г. е 5.9%. Инфлацията от началото на годината (октомври 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 5.6%.

Средногодишната инфлация за периода ноември 2025 – октомври 2026 г. спрямо периода ноември 2024 – октомври 2025 г. е 4.4%.

Месечна инфлация

Според ХИПЦ през октомври 2026 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи:

„Облекло и обувки“ – увеличение със 7.1%;

„Развлечения, спорт и култура“ – увеличение с 2.5%;

„Образователни услуги“ – увеличение с 2.5%;

„Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ – увеличение с 1.1%;

„Информация и комуникация“ – увеличение с 0.8%;

„Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ – увеличение с 0.5%;

„Здравеопазване“ – увеличение с 0.4%;

„Застрахователни и финансови услуги“ – увеличение с 0.4%;

„Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ – увеличение с 0.3%;

„Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ – увеличение с 0.3%;

„Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ – увеличение с 0.2%.

По-ниски са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи:

„Транспорт“ – намаление с 0.6%;

„Услуги на ресторанти и хотели“ – намаление с 0.1%.

Натрупана инфлация

Натрупаната инфлация, измерена с ХИПЦ, за последните три години (октомври 2026 г. спрямо октомври 2023 г.) е 12.2%, а за последните пет години (октомври 2026 г. спрямо октомври 2021 г.) е 36.4%.

Индекс на цените за малката кошница (ИЦМК)

През октомври 2026 г. месечното изменение на индекса на цените на малката кошница е 0.7%, а годишното изменение за октомври 2026 г. спрямо октомври 2025 г. е 2.4%[3].

Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва:

Нехранителни стоки – увеличение с 1.4%;

Хранителни продукти – увеличение с 0.7%;

Услуги – увеличение с 0.1%.