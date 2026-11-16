Неуспешен опит за извеждане на спътници в орбита претърпя ракетата „Вулкан“ (Vulcan), разработена от съвместното предприятие на американските аерокосмически гиганти Boeing и Lockheed Martin. Аварията е настъпила приблизително 10 минути след изстрелването от космическата база Кейп Канаверал във Флорида. Причините за инцидента засега остават неизвестни.

При неуспешната мисия са унищожени и 41 спътника на Amazon, които трябвало да бъдат изведени в Космоса като част от амбициозния проект на компанията за изграждане на собствена сателитна интернет мрежа.

BREAKING: The Vulcan Rocket of United Launch Alliance (Lockheed Martin and Boeing) suffered total mission failure minutes after launch All 40 Amazon Leo satellites onboard were destroyed https://t.co/NskOOy8uAW — Exec Sum (@exec_sum) November 16, 2026

Инцидентът представлява пореден сериозен удар по плановете на гиганта в онлайн търговията, който разчита на външни компании за изстрелването на своите апарати. Повтарящите се неуспехи с ракетите забавят разгръщането на сателитната инфраструктура на Amazon и затрудняват усилията ѝ да навакса изоставането си спрямо основния си конкурент - Starlink на SpaceX.

Компанията на Илон Мъск вече разполага с над 11 000 спътника в орбита и милиони клиенти по целия свят, което ѝ осигурява значително предимство на пазара на сателитни интернет услуги.

A Vulcan rocket owned by United Launch Alliance failed shortly after liftoff from Florida, destroying its payload of 40 satellites from Amazon's Leo internet network in the launch company's first mission failure https://t.co/o3wZsPaCgs https://t.co/qD8Zto4PNL — Reuters (@Reuters) November 16, 2026

За Amazon успешното извеждане на нови спътници е ключово условие за разширяване на бъдещото ѝ глобално покритие. Аварията с „Вулкан“ обаче поставя ново препятствие пред компанията в надпреварата за предоставяне на високоскоростен интернет чрез космическа инфраструктура.