Неуспешен опит за извеждане на спътници в орбита претърпя ракетата „Вулкан“ (Vulcan), разработена от съвместното предприятие на американските аерокосмически гиганти Boeing и Lockheed Martin. Аварията е настъпила приблизително 10 минути след изстрелването от космическата база Кейп Канаверал във Флорида. Причините за инцидента засега остават неизвестни.

При неуспешната мисия са унищожени и 41 спътника на Amazon, които трябвало да бъдат изведени в Космоса като част от амбициозния проект на компанията за изграждане на собствена сателитна интернет мрежа.

Инцидентът представлява пореден сериозен удар по плановете на гиганта в онлайн търговията, който разчита на външни компании за изстрелването на своите апарати. Повтарящите се неуспехи с ракетите забавят разгръщането на сателитната инфраструктура на Amazon и затрудняват усилията ѝ да навакса изоставането си спрямо основния си конкурент - Starlink на SpaceX.

Компанията на Илон Мъск вече разполага с над 11 000 спътника в орбита и милиони клиенти по целия свят, което ѝ осигурява значително предимство на пазара на сателитни интернет услуги.

За Amazon успешното извеждане на нови спътници е ключово условие за разширяване на бъдещото ѝ глобално покритие. Аварията с „Вулкан“ обаче поставя ново препятствие пред компанията в надпреварата за предоставяне на високоскоростен интернет чрез космическа инфраструктура.

Редактор: Цветина Петкова