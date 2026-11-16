На кабинета на Румен Радев за пореден път се налага да прави крачки назад, което заслужава по-дълбок анализ. Комуникацията между засегнатите в бюджета лица и таргет групи и властта относно реформите, планирани в план-сметката, не е била проведена. А много важни промени се правят през закона за бюджета, затова липсата на диалог не е правилна от страна на правителството. Това каза пиар експертът Пепи Димитрова в ефира на „Твоят ден”.

Комуникационният експерт Георги Куртев посочи, че през годините премиерите са тези, които командват надолу по веригата. Той допълни, че точно управляващите създават кризи, които после сами решават.

Социалният антрополог Харалан Александров каза, че управлението е сложен комуникационен процес и за да бъде успешен, трябва да получава бърза обратна връзка. В този ред на мисли опозицията е важна, допълни той.

Димитрова подчерта, че следващите поколения ще живеят по-бедно от настоящите. Куртев добави, че големият въпрос е кога търпението заради обедняването ще се прехвърли към властта, визирайки организирането на протести. Александров смята, че протест ще има тогава, когато някой реши да инвестира в това да изведе големи групи хора.

Целия разговор гледайте във видеото.