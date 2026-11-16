Прокуратурата е сезирана заради инцидента с източването на над 600 000 литра вода в столичния басейн „Диана”, след като охранителни камери заснели служител да влиза в техническото помещение. Това съобщи министърът на младежта и спорта Енчо Керязов в ефира на „Здравей, България” по NOVA.

Изгубеното количество вода е напълно възстановено в коритото на басейна, но съоръжението все още не може да се ползва, тъй като се изчакват необходимите дни за загряването ѝ до регламентираната температура.

По думите на спортния министър записите от видеокамерите показват служител на комплекса, който влиза в сервизното помещение без възложена работна задача, а при напускането му дрехите му били мокри. Впоследствие същият работник пуснал три дни неплатен отпуск и към момента не отговаря на телефонните обаждания. „Не казвам категорично, че служителят е направил злоупотреба, но след като получих такава докладна записка, бях длъжен да сезирам прокуратурата. От управителя разбрах, че човекът твърдял, че не искал да се стигне дотук и деянието не било преднамерено”, посочи Керязов.

Министърът призна, че до момента на инцидента помещението с крановете било със свободен достъп. Вече са взети незабавни мерки – вратите се заключват, монтира се постоянно видеонаблюдение, а предстои и подмяна на помпите.

Инцидентът засегна пряко над 400 деца от няколко клуба по плуване, синхронно плуване и водна топка, а планирано национално състезание се наложи да бъде преместено в друг столичен басейн. За да се компенсира пропуснатият тренировъчен процес, Спортното министерство и управата на басейн „Диана” въвеждат извънреден график. „Басейнът ще работи всяка неделя до края на годината, за да могат всички състезатели да наваксат пропуснатите тренировки”, обяви Керязов.

Спортният министър беше категоричен, че казусът с басейна е показателен за дългогодишното безстопанствено управление на държавните спортни бази. Той даде пример със спортен комплекс „Септември”, ползван неправомерно с десетилетия без плащане на наем, както и с базата „Спортпалас” във Варна и Зимния дворец в София, където се налагат спешни ремонти.

Керязов направи и коментар за натиска, на който е подложен заради проверките и въвеждането на ред в държавните бази, като разкри, че получава обаждания от хора, опитващи се да му диктуват колко ще остане на поста:

Тези, които ми се обаждат по телефона и ми казват какъв ще ми е срокът като министър, да не си губят времето – този срок не го определят те. Аз не искам да бъда министър на всяка цена. Ако трябва да се навличат неприятности и неприятели по този начин, съм готов да си платя цената Енчо Керязов

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