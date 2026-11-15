Тежкотоварните автомобили над 12 тона няма да могат да използват предвидения обходен маршрут през прохода „Петрохан” днес. Причината са неблагоприятните метеорологични условия. В района има силен листопад, ниски температури и мъгла. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. За осигуряване на безопасността тежкотоварният трафик ще бъде пренасочен по път II-16: Ребърково – гара Лакатник – Своге – Нови Искър – София.

Шофьорите и транспортните фирми могат да следят актуалната пътна обстановка на интернет страницата на АПИ или да получат информация на денонощния телефон 0700 130 20.

Преминаването на тежкотоварни автомобили над 12 тона през прохода беше предвидено за неделните дни заради ремонта на тунел „Топли дол“ на автомагистрала „Хемус“.

На 13 октомври областният управител на Монтана Иван Каменов съобщи пред БТА, че тировете могат да бъдат спирани само при влошаване на времето. По думите му проходът е единствената транспортна връзка, която при благоприятни метеорологични условия може да поеме тежкотоварния трафик.