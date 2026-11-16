Част от изоставена историческа сграда на улица „Василис Олгас“ в Солун се срути в неделя следобед. При инцидента няма пострадали.

Пожарната получила сигнал за случилото се в 15:40 ч. и изпратила екипи на място като предпазна мярка. Районът около сградата е отцепен заради опасност от ново срутване. Причините за инцидента се изясняват.

Сградата е паметник на културата и е една от малкото запазени исторически постройки на някогашната улица „Екзохон“. Тя е на три етажа, с обща площ от над 600 квадратни метра.

През годините в нея са се помещавали ресторант, обучителен център и антикварен магазин. Впоследствие сградата е изоставена.