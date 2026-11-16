Подготвени ли да шофьорите и пътниците да оказват спешна помощ при инцидент на пътя? Темата коментира анестезиологът и зам.-председател на Съюза на парамедиците в България д-р Теодор Цанков в ефира на Обедния информационен блок по NOVA NEWS.

Той каза, че в случаи като катастрофата на АМ „Тракия” няма как да се очакват от хората бързи и адекватни реакции, тъй като стресът е много голям. По думите му обаче трябва да се преминава през обучение по Спешна помощ, за да могат всички да бъдат полезни при нужда. Според лекаря такива курсове трябва да има в училище, още в ранна детска възраст.

Д-р Цанков каза, че трябва много добре да се преценява кога и как да окажем помощ на пострадал. Има ситуации, в които е по-добре той да не бъде пипан и местен, а в други случаи е необходимо да бъде евакуиран.

Целия разговор гледайте във видеото.