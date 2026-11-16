Снимка и видео: Георги Манев, NOVA
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Продължава разследването на тежката верижна катастрофа на магистрала „Тракия”
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Войната по пътищата: Защо след всяка трагедия обещанията за по-безопасни пътища остават неизпълнени?
Един човек загина при тежка катастрофа, станала на пътя Стара Загора – Казанлък в понеделник. Произшествието причинило и пожар.
В близост до бензиностанция се ударили лек автомобил и камион, след което последвал и още един удар с тежкотоварен автомобил.
Снимка: Георги Манев, NOVA
Временно е ограничено движението при 210-ия километър на път I-5 Казанлък – Тулово. Обходният маршрут е през Казанлък – Бузовград – Ръжена – пътен възел „Ягода“ и обратно, информират от Агенция "Пътна инфраструктура".