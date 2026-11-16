Бюджетът за отбрана през 2027 г. ще достигне 3 млрд. 153 млн. евро или 2,23% от БВП, което представлява номинален ръст от 17% спрямо очакваните разходи за тази година. Въпреки увеличението обаче предвидените средства са с около 200 млн. евро по-малко от предварително одобрения от България план за поетапно нарастване на разходите до 2035 г. Това заяви бившият министър на отбраната Ангел Найденов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

По думите му първият сериозен минус в разчетите е именно отстъплението с 0,1 на сто от БВП спрямо заложените за 2027 г. 2,33%. „Намаляват се средствата, които трябваше да бъдат предвидени, заради тежката финансова ситуация в държавата”, обясни Найденов и подчерта, че се търси баланс между нуждите на социалните сфери и отбраната. Той припомни, че десетгодишната цел до 2035 г. предвижда разходите да достигнат 3,5% от БВП, към които да се добавят още 1,5% за свързана с отбраната инфраструктура.

Като втори негативен акцент бившият министър посочи замразяването на възнагражденията на военнослужещите без прогноза за ново увеличение. „Това увеличаване беше част от основанията, които повишиха интереса към служба в Българската армия и като цяло във Въоръжените сили”, предупреди той.

В същото време бившият военен министър оцени положително стъпките за попълване на личния състав. За привличане на нови войници и намаляване на некомплекта са предвидени 27,5 млн. евро, а освобождаването на 400 служители, навършили пенсионна възраст, ще позволи наемането на между 1000 и 1300 нови военнослужещи през следващата година.

Най-големият ръст в бюджета обаче е насочен към ускорената модернизация – капиталовите разходи скачат от 33 на 41% от общите средства на ведомството (до 1 млрд. 228 млн. лева), а шест от проектите за българската армия по европейската програма SAFE вече са в ход на реализация.

Беше засегната и темата за напрегнатата обстановка в Черно море след последните удари с дронове по три кораба. По данни на Найденов инцидентите са станали в териториалното море на Румъния – на между 4 и 7 морски мили от брега, в близост до делтата на Дунав и пристанище Сулина. Според него това директно приближава рисковете до крайбрежието и нарушава териториалните води на съседната ни държава.

Бившият министър коментира и подкрепената от България Декларация от Дъблин, към чийто преамбюл страната ни изрази резерви. Според него темата излишно се драматизира, тъй като България реално е сред 40-те държави, подкрепили основните принципи за европейската сигурност, а позицията ни цели да отрази динамиката на текущите преговори за мир.

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