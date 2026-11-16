Бюджетът за отбрана през 2027 г. ще достигне 3 млрд. 153 млн. евро или 2,23% от БВП, което представлява номинален ръст от 17% спрямо очакваните разходи за тази година. Въпреки увеличението обаче предвидените средства са с около 200 млн. евро по-малко от предварително одобрения от България план за поетапно нарастване на разходите до 2035 г. Това заяви бившият министър на отбраната Ангел Найденов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

По думите му първият сериозен минус в разчетите е именно отстъплението с 0,1 на сто от БВП спрямо заложените за 2027 г. 2,33%. „Намаляват се средствата, които трябваше да бъдат предвидени, заради тежката финансова ситуация в държавата”, обясни Найденов и подчерта, че се търси баланс между нуждите на социалните сфери и отбраната. Той припомни, че десетгодишната цел до 2035 г. предвижда разходите да достигнат 3,5% от БВП, към които да се добавят още 1,5% за свързана с отбраната инфраструктура.

По темата

Като втори негативен акцент бившият министър посочи замразяването на възнагражденията на военнослужещите без прогноза за ново увеличение. „Това увеличаване беше част от основанията, които повишиха интереса към служба в Българската армия и като цяло във Въоръжените сили”, предупреди той.

В същото време бившият военен министър оцени положително стъпките за попълване на личния състав. За привличане на нови войници и намаляване на некомплекта са предвидени 27,5 млн. евро, а освобождаването на 400 служители, навършили пенсионна възраст, ще позволи наемането на между 1000 и 1300 нови военнослужещи през следващата година.

Най-големият ръст в бюджета обаче е насочен към ускорената модернизация – капиталовите разходи скачат от 33 на 41% от общите средства на ведомството (до 1 млрд. 228 млн. лева), а шест от проектите за българската армия по европейската програма SAFE вече са в ход на реализация.

Беше засегната и темата за напрегнатата обстановка в Черно море след последните удари с дронове по три кораба. По данни на Найденов инцидентите са станали в териториалното море на Румъния – на между 4 и 7 морски мили от брега, в близост до делтата на Дунав и пристанище Сулина. Според него това директно приближава рисковете до крайбрежието и нарушава териториалните води на съседната ни държава.

Бившият министър коментира и подкрепената от България Декларация от Дъблин, към чийто преамбюл страната ни изрази резерви. Според него темата излишно се драматизира, тъй като България реално е сред 40-те държави, подкрепили основните принципи за европейската сигурност, а позицията ни цели да отрази динамиката на текущите преговори за мир. 

Повече по темата гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка