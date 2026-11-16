Със сълзи в очите и силни емоции Фил Колинс произнесе прочувствена реч на церемонията по въвеждане в Залата на славата на рокендрола. Събитието се състоя в Лос Анджелис и събра някои от най-големите имена в музиката.

Това беше и една от редките публични появи на 75-годишния британски музикант след години на тежки здравословни проблеми и пълно отдръпване от светските събития.

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Сред отличените тази година бяха още Били Айдъл, Шаде, Куин Латифа, New Order, Лутър Вандрос и "Айрън Мейдън".