Снимка: gettyimages
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Със сълзи в очите и силни емоции Фил Колинс произнесе прочувствена реч на церемонията по въвеждане в Залата на славата на рокендрола. Събитието се състоя в Лос Анджелис и събра някои от най-големите имена в музиката.
Това беше и една от редките публични появи на 75-годишния британски музикант след години на тежки здравословни проблеми и пълно отдръпване от светските събития.
Снимка: gettyimages
Сред отличените тази година бяха още Били Айдъл, Шаде, Куин Латифа, New Order, Лутър Вандрос и "Айрън Мейдън".
Редактор: Станимира Шикова