Огромни вълни отново връхлетяха крайбрежието на американския щат Калифорния, като заляха плажове и улици и наложиха затварянето на популярни кейове, предаде „Асошиейтед прес”.

Националната метеорологична служба на САЩ предупреди, че в района на залива на Сан Франциско височината на вълните може да достигне 10,6 метра. Синоптиците алармираха за опасни подводни течения и внезапно появяващи се гигантски вълни.

„Стойте далеч от водата, не се качвайте върху скали и вълноломи и никога не обръщайте гръб на океана!”, призоваха от службата в социалните мрежи.

Drone footage captures large waves crashing along the California coast. https://t.co/qJ50Y0D9cx — ABC News (@ABC) November 16, 2026

В окръг Сан Матео, южно от Сан Франциско, бяха регистрирани вълни с височина над 15,2 метра. Опасното вълнение обаче не спря най-смелите сърфисти, които се възползваха от екстремните условия на световноизвестния плаж Маверикс край Хаф Мун Бей.

По-на юг шерифската служба на окръг Санта Круз издаде предупреждение за евакуация в района на крайбрежния град Капитола, който бе тежко засегнат от водната стихия.

В Южна Калифорния редица емблематични кейове – включително във Вентура, Манхатън Бийч, Хънтингтън Бийч и Пасифик Бийч в Сан Диего, бяха затворени от съображения за сигурност. В залива Ла Хоя край Сан Диего, известен с колонията си от морски лъвове, придошлите води заляха плажната ивица и стигнаха до стълбището за брега.

Към неделя следобед силата на стихията започна плавно да отслабва, но метеоролозите предупредиха, че високи и рискови вълни се очакват през цялата седмица. Според експертите в основата на необичайното вълнение е климатичното явление „Ел Ниньо”, което води до затопляне и повишаване на обема на океанските води.