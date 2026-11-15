Броени дни остават до най-големите награди в света на класическата музика. След по-малко от седмица ще бъдат обявени победителите в престижните Международни оперни награди, често наричани „Оскарите на оперния свят“. Сред финалистите е и Софийският Вагнеров фестивал. Как се влиза в лигата на най-големите сподели в ефира на „Събуди се” директорът на софийската опера и балет акад. Пламен Карталов.

„75-членно жури избира финалистите, сред които е и нашият Софийския Вагнеров фестивал. Това е привилегия на тези, които наблюдават през цялото време оперния живот на света. Така създават предпоставки и България да бъде част от този космос на световната музика”, обясни той.

По думите му интересът на публиката от целият свят е огромен. „Специално в София идват хора от близо 15 държави. И това е за нас много голямо признание, защото всъщност благодарение на този международен авторитет Софийската опера получи достъп до тези оперни оскари”, допълни още Карталов.

„Имаме новина от последните часове. Благодарение на голямата активност на посланника на България в Армения - господин Никола Николов, подписахме договор, за да може нашият български Вагнер да гостува и на сцената на Ереванската опера”, каза още той.

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