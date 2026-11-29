52-годишният бивш контраразузнавач Пирин Галов пробяга 480 километра за 100 часа и 18 минути по време на ултрамаратонско състезание.

За четирите денонощия той е спал общо около четири часа и е завършил на второ място.

Галов се занимава с ултрамаратони от 12-13 години, след като преустановява кариерата си в сектор „Сигурност”. За в бъдеще той планира участие в състезание с дължина 900 километра през Пиренеите.

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