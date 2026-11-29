-
Започна изграждането на близо 20-метров снежен човек в Китай (ВИДЕО)
-
Миро и Елизабет за новата им дуетна песен
-
Как се приготвя кейл с наденица пинкел
-
Диана Алексиева за новата си детска книга за героя Мишчо
-
„Нищо лично”: Историята на Роза Гекова, която уши 80-метрово знаме
-
Прерийни кучета вече са част от семейството на зоопарка в Бургас
52-годишният бивш контраразузнавач Пирин Галов пробяга 480 километра за 100 часа и 18 минути по време на ултрамаратонско състезание.
За четирите денонощия той е спал общо около четири часа и е завършил на второ място.
Галов се занимава с ултрамаратони от 12-13 години, след като преустановява кариерата си в сектор „Сигурност”. За в бъдеще той планира участие в състезание с дължина 900 километра през Пиренеите.
Повече гледайте във видеото.