Докато периодично губела и възвръщала съзнание по време на един от етапите на лечението си от рак, британската принцеса Катрин се опитвала да осъзнае къде се намира – в стерилна болнична стая без свеж въздух, без зеленина и без нищо познато, върху което да съсредоточи вниманието си.

Но в този момент, както разказва тя в нов документален филм за диагнозата и възстановяването си, усетила, че някой държи ръката ѝ. „Този човек не ми говореше. Не се опитваше да поправи нищо. Просто беше там“, спомня си тя, без да разкрива кой я е утешавал. „И завинаги ще бъда благодарна за присъствието на човека, който остана до мен в този момент. Това наистина ме накара да осъзная колко е важно просто да бъдеш до някого в най-мрачните моменти от живота му“.

Това послание на благодарност – за медицинското лечение, което е получила, и за предоставения ѝ втори шанс – преминава през целия 30-минутен филм Heal, в който жената, известна като Кейт, разказва за преживяванията си след поставянето на диагнозата рак в началото на 2024 г.

Основната сюжетна линия на филма проследява усилията ѝ през юни миналата година да изпълни предизвикателството „Трите върха“ (Three Peaks Challenge) – изключително тежко изпитание, при което участниците трябва да изкачат най-високите планински върхове в Англия, Шотландия и Уелс в рамките на 24 часа.

Камерите проследяват Кейт, която вече е на 44 години и е в ремисия, докато тя подлага тялото си на изпитание, за да разбере на какво е способно след операцията, химиотерапията и възстановяването.

Но това пътуване е колкото физическо, толкова и духовно. Докато прекосява планините, понякога с тениска и бейзболна шапка под яркосиньо небе, а друг път с яке с качулка, предпазващо я от студената мъгла, Кейт говори за промените, които ракът е донесъл в живота ѝ, включително за осъзнаването, че времето ни на Земята е кратко. „Мисля, че когато ти се наложи да се изправиш пред собствената си уязвимост, когато се сблъскаш с мисълта за собствената си смърт, трябва да приемеш, че животът не е безкраен“, казва тя. „И в такива моменти, да, настъпва промяна.“

Независимо дали това е търсен ефект, или не, филмът подчертава идеята, че въпреки богатството, привилегиите и кралския си статут Кейт се сблъсква с много от същите предизвикателства и страхове като останалите хора.

Това е тема, която тя и съпругът ѝ, принц Уилям, многократно са изтъквали, докато се подготвят за времето, когато ще станат крал и кралица. Но макар Heal да въплъщава убеждението на Кейт и Уилям, че членовете на кралското семейство трябва да бъдат по-открити, филмът демонстрира и решимостта им да разкажат своята история по начина, по който самите те желаят.

Въпреки спекулациите на журналисти и инфлуенсъри в социалните мрежи филмът не разкрива от какъв вид рак е била лекувана Кейт и не предоставя нови подробности за лечението ѝ. Кейт каза, че идеята за филма започнала да се оформя миналата пролет като начин да подкрепи специализираната онкологична болница „Роял Марсдън“, където е била лекувана. Основана през 1851 г., болницата е помогнала на „стотици хиляди хора“, след като са „чули думите, които никой не иска да чуе“, каза тя.

Приходите от филма ще бъдат предоставени на благотворителната организация на „Роял Марсдън“, която използва планинския преход на Кейт като основна тема на обществена кампания за набиране на средства.

На частна прожекция в Лондон миналата седмица Кейт каза, че иска да помогне на повече хора да получат цялостна грижа, която освен медицинското лечение да обхваща и емоционалните, психологическите, духовните и социалните предизвикателства, свързани с диагнозата рак. „Изцелението, независимо дали е лично, или колективно, не се състои само в поправянето на онова, което не е наред“, каза тя. „То означава да намерим равновесие в начина, по който живеем – между усилието и приемането, между контрола и доверието, между мисленето и простото съществуване.“

Изказванията на Кейт идват две години след като крал Чарлз Трети получи признание за приноса си към насърчаването на ранните изследвания и лечението на рака на простатата чрез публичните му разкази за собственото си лечение на увеличена простата. По време на този процес при краля беше открито онкологично заболяване от неуточнен вид и той продължава да се лекува.

Историята на Кейт е вплетена във филма, докато тя изкачва планината Бен Невис в Шотландия, Скафел Пайк в Англия и накрая Сноудън, известна и с уелското си име Ир Уидва, в Уелс.Преходът, без да се включва пътуването между планините, обхваща около 37 километра с обща денивелация при изкачванията от 3064 метра.

Макар камерата да е там, за да документира пътуването, Кейт е показана предимно сама, с изключение на моментите, когато среща други туристи и когато брат ѝ Джеймс Мидълтън се присъединява към нея за второто изкачване.

Когато достигат върха на Скафел Пайк, Мидълтън изважда телефон, за да пусне запис, в който децата на Кейт насърчават майка си да продължи. Всяко от тях се включва със свое послание. Кейт се опитва да сдържи сълзите си, но не особено упорито.

Когато завършва последното изкачване, Уилям и децата са там, за да я прегърнат. Кейт коментира, че първоначално е възприемала предизвикателството „като самотно преживяване, в известен смисъл като поклонническо пътуване“. „Но много бързо осъзнах, че нашата уязвимост не е нещо, което просто трябва да преодолеем, или нещо, което ни отделя от другите“, каза тя по време на прожекцията. „Тя е съществена част от това да бъдем хора. И може би е именно онова, което ни свързва.“