Треньорът на "Олимпик" (Марсилия) Брюно Женезио коментира в събота сериозните безредици преди мача между неговия отбор и "Левски" в четвъртък и осъди както „насилието“, така и „недопустимите провокации“, които по думите му са дошли от страна на българските привърженици. „Осъждам, разбира се, извършеното насилие, както осъждам и поведението на българските привърженици, които отправяха нацистки поздрави или имитираха маймунски викове. За това няма място нито на футболния стадион, нито в ежедневието“, заяви Женезио.

По данни на френската полиция при безредиците, започнали непосредствено преди началото на мача на стадион „Велодром“ в четвъртък, пострадаха 11 български привърженици, нападнати от фенове на "Олимпик" (Марсилия) .

В петък прокуратурата в Марсилия обяви, че е образувала две разследвания. Първото е за „умишлено насилие при утежняващи обстоятелства (с използване на оръжие, в група и на територията на спортно съоръжение), извършено по инициатива на привърженици на марсилския отбор“, а второто – за „подбуждане към омраза“ след „нацистки поздрави и провокации от страна на българските привърженици“.

УЕФА също започна процедура, а Женезио не пожела да коментира евентуалните санкции срещу отбора му. „Не се занимавам с това, има инстанция, която трябва да прецени случилото се. Знаем, че има голяма вероятност да бъде наложена санкция, и аз ще я приема. Но още веднъж осъждам насилието и недопустимите провокации преди мача, по-специално от страна на хора, които не се намираха в сектора за гостуващите привърженици“, каза той.

Феновете на "Олимпик" (Марсилия) нападнаха група българи, настанени на трибуната „Жан-Буен“, извън сектора за гостуващата агитка, в който бяха събрани 500 фенове на "Левски".