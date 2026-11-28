Снежен човек с височината на шестетажна сграда ще посреща посетителите в китайския град Харбин тази зима. Изграждането на една от най-популярните зимни атракции в града вече започна. Тази година снежният гигант ще достигне рекордните 19 метра и половина.

Той ще запази емблематичния си вид – с червена шапка, шал и сърце. За направата му се използва специално произведен сняг, като работниците внимателно следят неговата температура и плътност, за да гарантират устойчивостта на внушителната фигура.