Кадър/Видео:"Ройтерс"
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Снежен човек с височината на шестетажна сграда ще посреща посетителите в китайския град Харбин тази зима. Изграждането на една от най-популярните зимни атракции в града вече започна. Тази година снежният гигант ще достигне рекордните 19 метра и половина.
Той ще запази емблематичния си вид – с червена шапка, шал и сърце. За направата му се използва специално произведен сняг, като работниците внимателно следят неговата температура и плътност, за да гарантират устойчивостта на внушителната фигура.
Редактор: Георги Иванов