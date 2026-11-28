Граничен полицай от Бургас предотврати кражбата на собствения си автомобил, в който било детето му на 1 година и 10 месеца. Инцидентът се разиграл на паркинг на голям хипермаркет в Поморие, след като служителят на МВР слязъл от колата си, за да изтегли парична сума от банкомат.

Александър Янчев е служител в сектор „Специални тактически действия“ в Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Бургас. В петък той е в почивка и се грижи за сина си. След разходка спира колата си пред магазин в Поморие, за да изтегли пари от банкомат.

„Спрях непосредствено пред банкомата, на 2 метра. Синът ми остана на задната седалка в детското столче. Докато теглих пари от банкомата, се обръщах, поглеждах го. В един момент забелязах, че млад мъж се качва на шофьорската седалка на колата и затваря след себе си вратата“, разказа Александър Янчев.

Реакцията на бащата била светкавична. Успял да предотврати потеглянето на автомобила.

„Отворих вратата на колата. С издърпването си го повалих на земята. Казах му, че съм полицай, но той не спираше да се съпротивлява и да агресира. Последва схватка няколко секунди на земята, при което той успя да ме избута. Ставайки, вдигна ръце за бой и тръгна срещу мен. Не можех да допусна по някакъв начин да се качи в колата, което наложи да извадя служебното си оръжие, за да го респектирам. Извадих си оръжието, без да го зареждам, като на висок тон отново му казах: „Полиция, лягай на земята“, обясни младши експерт Александър Янчев.

След като обезвредил мъжа, граничният полицай позвънил за помощ от полицията.

Свидетели на схватката станали десетки посетители. Голяма част от тях позвънили на спешния телефон 112.

Дошлите на място екипи установили, че опитващият се да открадне колата заедно с детето е младеж на 20 години от Поморие. Същият е бил задържан за срок до 24 часа.

Повече гледайте във видеото.